Главное о коронавирусе на 7 февраля: Роспотребнадзор о мутациях, сборные Канады и России вышли на лед в масках
В Набережных Челнах показатель заболеваемости оказался выше среднего по Татарстану
- Исполком Альметьевского района объявил тендер на проведение противоэпидемических мероприятий в 2022 году. Начальная цена контракта — 3,5 млн рублей. В список работ вошли противомалярийная и акарицидная обработка, дератизация, очаговая дезинфекция, лабораторно–инструментальный контроль в очагах инфекции. Услуги необходимо оказывать в течение 2022 года на территории различных объектов района.
- В Набережных Челнах в 2,5 раза увеличилась заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю — с 611 случаев до 1 554. Показатель заболеваемости оказался выше среднего по республике на 6,7%. С начала пандемии подтвердились 7 867 случаев заболевания. Мэр города Наиль Магдеев призвал Роспотребнадзор обратить внимание на проведение фильтров в детсадах и школах.
- Также в Челнах отменили все массовые мероприятия. «Все массовые мероприятия в помещениях по линии муниципалитета пока не проводятся. Мы договорились отложить проведение массовых мероприятий с нашими управлениями культуры, спорта», — отметил Магдеев.
- Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин рассказал, что в городе на разобщении находятся 182 класса в 29 школах. По его словам, болеют почти 20% детей, в связи с чем принято решение о переходе на карантин. В остальных случаях будут стараться минимизировать контакты, а по субботам проводить дни здоровья.
- Начало матча между женскими командами России и Канады по хоккею перенесли на час, так как канадские хоккеистки отказывались выходить на лед. По информации СМИ, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках, на третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в них.
Сборная Канады обыграла россиянок со счетом 6:1.
Гинцбург: детей до шести лет могут вакцинировать интраназальным препаратом
- В России число подтвержденных за неделю случаев заражения коронавирусом превысило миллион. За период с 31 января по 6 февраля подтвердили 1 073 111 случаев. На предыдущей неделе выявили 628 816 случаев заражения COVID-19. Показатель заболеваемости с учетом численности населения достиг 105,4 случая в сутки на каждые 100 тысяч жителей. При этом смертность от инфекции осталась примерно на прежнем уровне и близка к минимуму с конца июня.
- Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что детей до шести лет могут вакцинировать от коронавируса интраназальным препаратом. Он уточнил, что речь идет о россиянах, которым уже исполнилось шесть месяцев.
- Внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн заявил, что приостановка плановых диспансеризаций и онкоскрининга из-за COVID-19 может привести к росту числа запущенных онкозаболеваний. По его словам, в 2021 году показатель начал свой рост к доковидным значениям, но будет существовать рост запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года.
- Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная сообщила, что в России отмечается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом. По ее словам, уже сейчас сформировался приличный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, поскольку много людей переболело «омикроном».
- Также она рассказала, что возвращение карантина для контактировавших с больными коронавирусом возможно в случае появления нового штамма COVID-19, который будет приводить к более тяжелому течению заболевания. Пшеничная отметила, что если коронавирус будет мутировать как и предыдущие штаммы, когда он не приводит к тяжелому течению заболевания, то действующих мер будет достаточно.
- Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что большинство детей, по предварительным наблюдениям, переносят омикрон — штамм COVID-19 без последствий для организма. При этом у некоторых пациентов все же сохраняется утомляемость, головные боли, небольшое повышение температуры. Такие дети должны находиться под наблюдением педиатра.
- Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко сообщил, что 80% поступивших в медучреждение заражены омикрон — штаммом COVID-19. Он отметил, что при увеличении потока пациентов, что часто бывает после выходных, временные госпитали полностью готовы к приему больных. Таких на территории больницы три, каждый из них рассчитан на 81 койку.
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прошел ревакцинацию от коронавируса. Такое решение связано с тем, что в городе сложилась сложная эпидемиологическая ситуация. Он призвал всех петербуржцев, которые прививались или переболели COVID-19 более полугода назад, сделать повторную прививку и укрепить свой иммунитет.
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, что жители Северной столицы с подтвержденным коронавирусом смогут бесплатно воспользоваться услугами такси. Машина довезет их до медучреждения, где делают компьютерную томограмму и обратно. Чтобы поездка была бесплатной, гражданину нужно позвонить по номеру таксомоторной компании или оставить заявку на адрес электронной почты перевозчика.
- Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев рассказал, что воспитанники Петербургского суворовского военного училища начнут проходить вакцинацию от коронавируса в одной из детских поликлиник с 7 февраля. Он уточнил, что воспитанников училища в возрасте от 12 до 17 лет вакцинируют препаратом «Гам-ковид-вак-М» исключительно после согласия родителей. Ребята старше 15 лет также будут вакцинированы только после самостоятельно подписанного письменного согласия.
- В Башкирии озвучили основные симптомы омикрон — штамма COVID-19 у детей. Как отмечает пресс-служба администрации Уфы, признаки заболевания у детей зависят от их возрастной категории, так как количество рецепторов у детей разных возрастов — отличается. Симптомы нового штамма у детей от 0 до 5 лет: боли в желудке, тошнота, понос, рвота и температура. У детей старше 12 лет поражается уже респираторный тракт: боль в горле, осиплость, кашель, насморк, конъюнктивит.
- Завкафедрой инфекционных болезней ВГМУ имени Бурденко Светлана Кокорева заявила, что «омикрон» и ОРВИ в начале заболевания имеют схожие симптомы. Однако их можно отличать по течению заболевания. При инфицировании новым штаммом коронавируса человек испытывает боли в горле, насморк, а также покраснение глаз и высокую температуру. Однако он не проходит за три дня, как обычная простуда. Для точного определения заболевания Кокорева рекомендовала сделать тест на наличие COVID-19.
- Департамент здравоохранения Тюменской области сообщил, что в поликлиниках региона временно приостановили плановый прием, пациентов переносят на более поздние сроки. Уточняется, что медперсонал привлечен для оказания экстренной и неотложной помощи пациентам с вирусными инфекциями. Данные меры не распространяются на ситуации, когда пациенту, например, с онкологическим или кардиологическим заболеванием, требуется непрерывное наблюдение врача.
- Минздрав Хакасии проинформировал, что до 1 марта в медорганизациях региона приостанавливаются плановая медицинская помощь, диспансеризация и профилактические осмотры, в том числе и у детей. Нововведения вступят в силу уже на этой неделе, а такое решение связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.
- Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что человек, переболевший COVID-19, может потерять обоняние навсегда. По его словам, если обоняние не вернулось спустя год после заболевания коронавирусом, этот эффект останется до конца жизни. Однако проблема может быть не в клетках обонятельных рецепторов, а в нервных окончаниях, тогда нужно обращаться к неврологу.
- Юрист Родион Юрьев рассказал о том, как воздействуют на медицинских сотрудников, задерживающих результаты ПЦР-теста на COVID-19. Размер штрафа за неисполнение обязательств составляет 3% от суммы договора за каждый день просрочки. Однако в случае с государственной поликлиникой справедливости добиться уже сложнее. Чтобы к сотрудникам больницы были применены санкции за просрочку результатов теста, необходимо направить жалобу в городской комитет по здравоохранению.
- Вирусолог Петр Чумаков заявил, что «омикрон» — не последний штамм SARS-CoV-2. Вирус продолжит свое развитие, в ходе которого может появиться еще более заразный штамм. По его словам, коронавирус постепенно приспосабливался к человеческой популяции. Чумаков объяснил, что первыми жертвами вируса стали наиболее уязвимые слои населения — пожилые люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Потом вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы.
- Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что для восстановления от COVID-19 лучше повременить с черным чаем и крепким кофе. Во время болезни основным напитком должна быть вода, она же остается базовым питьем и в период восстановления после коронавирусной инфекции. Однако для того, чтобы быстрее набраться сил, можно дополнить рацион полезными морсами и настоями.
- Хоккеисты сборной России Сергей Плотников и Артем Анисимов сдали отрицательные тесты на коронавирус после прилета в Пекин на Олимпийские игры. В ближайшее время игроки присоединятся к национальной команде. Ранее они оба переболели коронавирусной инфекцией. Сборная России начнет выступление на Олимпиаде матчем с командой Швейцарии 9 февраля.
- Доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов заявил, что пандемия COVID-19 находится на финальном этапе эволюции. По его словам, в ходе эволюции инфекция получила серьезные изменения, а ее следующая мутация станет для вируса финальной. Изменившийся почти до неузнаваемости коронавирус прошел три фазы эволюции. На данный момент мы находимся в третьей, а четвертая станет финалом.
- Врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что заразившиеся «омикроном» пациенты начали сталкиваться с болезненными симптомами, такими как боли в горле, сильная головная боль и боли в животе. Еще одна проблема, на которую стали жаловаться пациенты, — боли в мышцах спины в области поясницы. При этом точная их причина пока неизвестна.
Австралия откроет границы для привитых иностранных туристов с 21 февраля
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 394 995 479 человек, 5 740 187 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (76 505 442). На второй строчке — Индия (42 272 014), на третьей — Бразилия (26 546 399), на четвертой — Франция (20 887 052), на пятой — Великобритания (17 923 816).
Больше всего смертей зафиксировано в США (902 624). За ними следуют Бразилия (632 514), Индия (502 874), Россия (328 664, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (309 546).
- Пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщила, что в Индии зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Бустерная вакцина одобрена более чем в 30 странах с общим населением свыше 2,5 млрд человек. Препарат зарегистрирован в ряде стран, включая Аргентину, Бахрейн, ОАЭ, Сан-Марино, Филиппины.
- Британские ученые сообщили, что при «омикроне» даже в бессимптомной форме у человека на коже может проявляться различные высыпания. Речь идет о покраснении пальцев ног, иногда с сыпью, волдырями и отеком. Также частным проявлением стали потрескавшиеся и воспаленные губы, сухость кожи, доходящая до экземы и зуда в области шеи и грудной клетки. Также среди проявлений врачи называют сыпь, аналогичную крапивнице с выпуклыми бугорками, и сыпь, напоминающую обморожение.
- Прокуратура Турции начала расследование против авторов оскорбительных комментариев под постом президента Реджепа Эрдогана о том, что он вместе с женой заразился коронавирусом. Одного из подозреваемых уже задержали в Стамбуле. Его обвиняют в публикации провокационного и оскорбительного контента. Сообщения в соцсети сочли достаточными для состава преступления.
- Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сопровождавший президента республики во время визита на Украину, сообщил, что заболел коронавирусом. По его словам, болезнь протекает в легкой форме, и он продолжает работу, соблюдая необходимые меры предосторожности.
- В Израиле количество выявляемых новых зараженных COVID-19 снижается, однако много все еще остается тяжелых больных. За последнюю неделю «омикрон» побил уже несколько рекордов суточной смертности. Если прошлый максимум был достигнут год назад, в отсутствие привитой иммунной прослойки, и на пике умерло 75 человек за сутки, то 31 января 2022 года — уже 80, а 1 февраля — 121. Среднесуточная смертность в 2,2 раза выше, чем на пике дельта-волны, и уже на 13% выше исторических пиков.
- Также в Израиле обновили правила въезда в страну. Для въезда российским туристам необходим QR-код полученный в любом отделении российской лаборатории Invitro после вакцинации «Спутником». Эту информацию подтвердило посольство РФ в Израиле.
- Король Марокко Мухаммеда VI, заявил, что пандемия коронавируса привела к закрытию границ и разнообразным пограничным ограничениям, в результате чего появились более опасные пути миграции. По его словам, ограничение трансграничных перемещений усугубило уязвимость мигрантов перед лицом торговли людьми, подвергнув их большему риску эксплуатации со стороны преступников и контрабандистов.
- Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи ревакцинировался от коронавирусной инфекции иранским препаратом COV Iran Barakat. Об этом заявил президент Академии медицинских наук Сейед Алиреза Маранди. По его словам, подобно тому, как духовный лидер получил три дозы вакцины, мы все должны сделать то же самое, а те, кто еще не вакцинировался, должны поторопиться.
- Минздрав Австрии представил постановление о порядке исполнения закона об обязательной вакцинации от COVID-19. В перечень признанных вакцин вошли, помимо зарегистрированных в Евросоюзе, два китайских и три индийских препарата, а российского «Спутника V» в нем не оказалось. Уточняется, что постановление Минздрава предусматривает специальный регламент для непризнанных вакцин, в том числе «Спутника V»: людям, уже привитым двумя его компонентами, для удовлетворения требованиям закона можно сделать не положенные три, а только две прививки признанными препаратами.
- Мэр Оттавы Джим Уотсон заявил, что власти и полиция канадской столицы больше не контролируют ситуацию с протестами дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. По его словам, ситуация в настоящее время полностью вышла из-под контроля, а у протестующих гораздо больше людей, чем полицейских. Уотсон признал, что правоохранителям нужно было активнее действовать на начальных этапах демонстрации.
- Независимый директор «Русснефти» 83-летний британский лорд Роберт Скидельски покинул совет директоров компании в январе 2022 года из-за ограничений, вызванных пандемией, которые не позволяют ему в полной мере выполнять свои обязанности в очных заседаниях совещательного органа. На протяжении 2020-2021 годов Скидельски испытывал сложности с очным участием в заседаниях совета директоров.
- Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что страна откроет границы для привитых иностранных туристов с 21 февраля. Он отметил, что прошло почти два года с тех пор, как Австралия приняла решение о закрытии государственных границ.
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