В Альметьевске на противоэпидемические мероприятия выделят 3,5 млн рублей

Фото: Владимир Туник

Исполком Альметьевского района Татарстана объявил тендер на проведение противоэпидемических мероприятий в 2022 году. Начальная цена контракта — 3,5 млн рублей.

В список работ вошли противомалярийная и акарицидная обработка, дератизация, очаговая дезинфекция, лабораторно–инструментальный контроль в очагах инфекции. Услуги необходимо оказывать в течение 2022 года на территории различных объектов района.



Фото: Владимир Туник

Заявки на участие принимаются до 14 февраля. Подрядчика определят 16 февраля.

В ноябре в Альметьевске объявляли тендер на ремонт центральной районной больницы. На эти цели предусмотрели 48,6 млн рублей. Работы планируют завершить до 1 мая 2022 года.

Диана Жиленкова