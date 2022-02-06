Специалист Роспотребнадзора заявила о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в России

В России отмечается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

— Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас уже сформировался приличный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, поскольку много людей переболело «омикроном».

В России за минувшие сутки выявили 180 071 случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд. За все время пандемии инфекцию подхватили 12 810 118 человек.



В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о замедлении темпов распространения штамма коронавируса «омикрон» в России.



Татьяна Леухина