«Спутник Лайт» зарегистрировали в Индии

В Индии зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Бустерная вакцина одобрена более чем в 30 странах с общим населением свыше 2,5 млрд человек. Препарат зарегистрирован в ряде стран, включая Аргентину, Бахрейн, ОАЭ, Сан-Марино, Филиппины.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе на Кипре признали вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустерной прививки для российских туристов. Отдельно отмечается, что это касается только тех приезжих, которые ранее завершили курс вакцинации российской вакциной «Спутник V». А в декабре прошлого года в Аргентине одобрили вакцину «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата.



Татьяна Леухина