В Нижнекамске на разобщении находятся 182 класса в 29 школах

В Нижнекамске на разобщении находятся 182 класса в 29 школах, рассказал на деловом понедельнике руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.



По его словам, болеют почти 20% детей, в связи с чем принято решение о переходе на карантин. В остальных случаях будут стараться минимизировать контакты, а по субботам проводить дни здоровья.

Фото: realnoevremya.ru

В Роспотребнадзоре сообщали, что отсутствие 20% детей в коллективе — основание для перевода групп детских садов или классов школ на дистант. Раньше на удаленку отправляли коллективы в школах и детских садах, если заболевал один ребенок. Изменения в правилах связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом «омикрон», которое схоже с течением ОРВИ.

По состоянию на 4 февраля в Татарстане было полностью закрыто на карантин 10 школ, в которых обучаются 2 833 школьников.

Маргарита Головатенко