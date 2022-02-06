За неделю в России выявили более миллиона случаев заражения COVID-19

В России число подтвержденных за неделю случаев заражения коронавирусом превысило миллион. За период с 31 января по 6 февраля подтвердили 1 073 111 случаев.

На предыдущей неделе выявили 628 816 случаев заражения COVID-19. Показатель заболеваемости с учетом численности населения достиг 105,4 случая в сутки на каждые 100 тысяч жителей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом смертность от инфекции осталась примерно на прежнем уровне и близка к минимуму с конца июня. С 31 января по 6 февраля оперштаб зарегистрировал 4 676 случаев летальных случаев, пишет ТАСС.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная выразила мнение, что в России отмечается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 180 071 случай заражения коронавирусом. Это новый антирекорд. За все время пандемии инфекцию подхватили 12 810 118 человек.



Татьяна Леухина