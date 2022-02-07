В Челнах заболеваемость COVID-19 выросла в 2,5 раза

В Набережных Челнах в 2,5 раза увеличились темпы прироста заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю — с 611 случаев до 1 554. Показатель оказался выше среднего по Татарстану на 6,7%. С начала пандемии подтвердились 7 867 случаев заражения COVID-19.



Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в связи с ростом заболеваемости призвал Роспотребнадзор обратить внимание на проведение фильтров в детсадах и школах: они должны проводиться «не ради проформы» — детей с температурой не должны допускать в коллективы.

Еще следует обратить внимание на не подведомственные муниципалитету учреждения, организующие массовые мероприятия: они должны соблюдать антиковидные меры. Городские учреждения не проводят массовых мероприятий в помещениях, напомнил Магдеев.

Фото: realnoevremya.ru

В России число подтвержденных за неделю случаев заражения коронавирусом превысило миллион. За период с 31 января по 6 февраля подтвердили 1 073 111 случаев. Смертность от инфекции осталась примерно на прежнем уровне и близка к минимуму с конца июня.

Маргарита Головатенко