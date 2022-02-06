Гинцбург: для вакцинации детей до шести лет может быть использован интраназальный препарат

Фото: Максим Платонов

При вакцинации детей от COVID-19 в возрасте от шести месяцев до шести лет можно использовать интраназальный препарат. Такую возможность допустил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».



Также он рассказал, что в учреждении стартовали клинические испытания назальной формы вакцины. Гинцбург выразил надежду, что они завершатся в течение 2,5—3 месяцев, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране число заболевших COVID-19 детей увеличилось в 2,2 раза. Для этой возрастной группы населения коечный фонд увеличили в 1,5 раза. Привились от инфекции более 17 тысяч детей и подростков.

Диана Жиленкова