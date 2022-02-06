Главный внештатный онколог Минздрава допустил увеличение числа запущенных онкозаболеваний из-за COVID-19

Приостановка плановых диспансеризаций и онкоскрининга из-за COVID-19 может привести к росту числа запущенных онкозаблеваний. Об этом предупредил внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

Чем раньше выявили заболевание, тем выше успех лечения.

— В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что нас ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года, — приводит РБК его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За девять месяцев 2021 года в России выявили более 791 тыс. злокачественных новообразований, говорится в докладе Счетной палаты. 19,3% из них к моменту выявления достигли поздней стадии.



В прошлом году, несмотря на общую борьбу с коронавирусом, в Татарстане на диагностику и лечение онкобольных выделили более трех миллиардов рублей. Уровень выявления таких заболевших достиг исторического максимума, а уровень смертности снизился на 6%. Подробнее о борьбе с онкозаболеваниями в республике — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина