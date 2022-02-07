В Роспотребнадзоре заявили, что у детей отсутствует «постковидный» синдром после «омикрона»

Большинство детей, по предварительным наблюдениям, переносят штамм «омикрон» без последствий для организма. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

— Оценить частоту осложнений у детей на сегодняшний день невозможно. У большинства детей заболевание, связанное с «омикроном», завершается без последствий, — передает ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом у некоторых пациентов все же сохраняется утомляемость, головные боли, небольшое повышение температуры. Такие дети должны находиться под наблюдением педиатра.

В конце января Руженцова сообщала, что за последние две недели в России число заболевших коронавирусом детей увеличилось в 14 раз. По ее словам, выросло количество не только заражений, но и госпитализаций.



Татьяна Леухина