Главное о коронавирусе на 6 февраля: отмена изоляции для контактных, дистанционное оформление больничного
В Татарстане наблюдается серьезный рост заболеваемости COVID-19
- Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в республике наблюдается серьезный рост заболеваемости коронавирусом. Развернуто более 4 тысяч инфекционных коек, еще 2,4 тысячи остаются свободными.
- Также Минниханов обратил внимание на высокую заболеваемость коронавирусом среди детей. По его словам, в школах необходимо строго контролировать работу утренних фильтров. По последним данным, на карантине находятся более 2,4 тысячи классов.
- По данным портала «стопкоронавирус.рф», Татарстан стал единственным регионом России, который остается в «светло-оранжевой зоне» заболеваемости коронавирусом. Такой цвет подразумевает не более 90 случаев заболевания на 100 тысяч граждан в течение недели. Большая часть регионов страны находится в «красной зоне», где свыше 150 заражений на 100 тысяч человек.
- Матч 17-го тура женского чемпионата России по волейболу между казанским и московским «Динамо», который должен был состояться 7 февраля, перенесен из-за коронавируса. В столичной команде произошло несколько заражений COVID-19. Новую дату игры объявят позже.
- В Татарстане поликлиники начали работать в выходные дни. Даже в субботу и воскресенье десятки пациентов приходят и к терапевту: кто-то — с симптомами COVID-19, кто-то — с постковидными осложнениями.
- В Татарстане за минувшие сутки подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. От инфекции скончались мужчина 1947 года рождения и четыре женщины 1946, 1978, 1936, 1969 годов рождения.
Заболевший COVID-19 может за десять дней постареть на десять лет
- В Роспотребнадзоре вынесли ряд постановлений и сделали несколько заявлений, среди которых: отмена изоляции для контактировавших с больными COVID-19. Теперь, если лечение заняло не более семи дней, для выписки не требуется отрицательный тест на коронавирус.
- Если лечение пациента с COVID-19 затянется дольше, чем на семь дней, то для выписки ему не понадобится контрольный отрицательный тест. Если человек лечится менее недели, то его выпишут после получения одного отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее чем через три дня после получения положительного.
- Из перечня противоэпидемических мероприятий во время пандемии коронавируса исключается ношение перчаток. В качестве мер профилактики COVID-19 необходимо соблюдать правила личной гигиены — мыть руки, использовать антисептики и медицинске маски, соблюдать социальную дистанцию от 1,5 до 2 метров.
- Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что характер эпидпроцесса при «омикроне» схож с сезонным подъемом ОРВИ и гриппа. По его словам, такая особенность позволяет отказаться от изоляции контактных, поскольку это нецелесообразно при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний, в том числе бессимптомными формами.
- Основанием для перевода групп детских садов или классов школ на дистант стало отсутствие 20% детей в коллективе. Раньше на удаленку отправляли коллективы в школах и детских садах, если заболевал один ребенок. Изменения в правилах связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом «омикрон», которое схоже с течением ОРВИ.
- Исследование показало, что в каждой пятой компании Поволжья не соблюдают противоковидные меры. У 78% опрошенных на месте работы еще не переводили сотрудников на «удаленку», а 10% работников рассказали, что их компании уже затронула новая волна, как минимум часть персонала перевели на дистант еще в январе. У 49% компаний допуск в офис организован по сертификату о вакцинации, у 35% — на работу ходят только в масках и респираторах. 20% работников ответили, что в их компаниях нет никаких мер по борьбе с распространением инфекции.
- Ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев заявил, что заболевший коронавирусом человек может за десять дней постареть на десять лет. По его словам, из-за того что инфекция приводит к ускоренному старению, она является наиболее опасной для пожилых людей. Эксперт отметил, что постковидный синдром напоминает неожиданный приход старости. Однако процесс ускоренного старения организма менее выражен у тех, кто привился от инфекции.
- Минздрав разъяснил, как работники смогут оформлять лист нетрудоспособности дистанционно, без предъявления теста на коронавирус. Согласно внесенным изменениям, при появлении симптомов ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на горячую линию "122" или в call-центр поликлиники по месту жительства. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на семь дней.
- Замдиректора Научного центра неврологии, директор Института мозга в составе Научного центра неврологии, президент Национального общества по изучению болезни Паркинсона, член-корреспондент РАН Сергей Иллариошкин рассказал о том, какую огромную работу сейчас ведут ученые-медики для того, чтобы выяснить влияние Sars-Cov-2 на состояние человека, который его перенес. По его словам, врачи уже фиксируют у многих пациентов серьезные неврологические последствия. По статистике, они наблюдаются в 65-80% случаев у тех, кто перенес коронавирус, прежде всего, в тяжелой форме.
- Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал об обнаруженной связи группой крови человека и тяжестью течения COVID-19. Например, пациенты с первой группой крови легче переносят заболевание, в то время, как обладатели второй группы переносят коронавирус сложнее.
- Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что вслед за всплеском COVID-19, вызванным «омикроном», может начаться новый виток распространения «дельты». Иммунитет к этому варианту коронавируса не возникает после инфицирования «омикроном». С другой стороны, «дельта» не способствует естественной иммунизации от омикрон-штамма, добавил он. Пациент, перенесший COVID-19 в результате заражения одним из этих штаммов, не приобретает защиту от другого, поделился наблюдением врач.
- С 6 февраля в Якутии заработает центр дистанционной врачебной аудиоконсультации. Он будет открыт по поручению главы республики Айсена Николаева в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. Центр будет работать без выходных с 08:00 до 20:00. Аудиоконсультации можно получить по вопросам профилактики и лечения острых респираторных инфекций, в том числе коронавируса.
- Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что больше всего COVID-19 распространяется внутри семьи за счет близкого контактирования. Но, чтобы вирус распространялся внутри семьи, его нужно откуда-то принести, зачастую им заражаются в общественном транспорте, рассказал врач. По его словам, железнодорожные вокзалы и аэропорты — самые опасные места, так как там темно и многие не носят маску.
- Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал скорое снижение заболеваемости коронавирусом в России, однако болезнь при этом не исчезнет. По его словам, в мире много проиммунизированных людей, создано большое количество вакцины и еще больше переболело. При этом специалист считает, что COVID-19 не покинет человеческую популяцию, а мы будем продолжать иммунизироваться, но только уже не будет состояния пандемии.
- Семейный врач Сергей Чудаков рассказал, что прием провоспалительной пищи — фастуфуда, заменителей сахара и промышленных сладостей становится препятствием для скорейшего выздоровления при заболевании омикрон-штаммом COVID-19. По его словам, особое внимание надо уделить продуктам, содержащим фруктозу. Продукты на искусственной фруктозе относят к правильному питанию, хотя на самом деле они дают провоспалительный эффект и вызывают инсулинорезистентность. Не всегда полезны и соки, даже свежевыжатые. Лучше выбирать свежие фрукты или делать смузи, а если все-таки соки, то овощные.
- Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что предварительные данные свидетельствуют о том, что большинство детей переносят омикрон-штамм коронавируса без последствий для организма. По ее словам, у некоторых несовершеннолетних пациентов сохраняется утомляемость, головные боли, небольшое повышение температуры. В таком случае дети должны находится под наблюдением врача.
- Авиакомпания «Полярные авиалинии» опровергла появившиеся слухи о том, что вертолет в Якутии с воздуха якобы распыляет омикрон-штамм COVID-19 над одним из регионов. Пользователи одной из соцсетей распространили видео, на котором заснят Ми-8, оставляющий белый след. Под роликом стали появляться комментарии пользователей, что так распыляют коронавирус. В свою очередь, пилоты авиакомпании решили ответить на это аналогичной шуткой и записали видео, где говорят, что заправляют емкости вирусом и готовятся к взлету и распылению.
Пандемия COVID-19 привела к увеличению уровня задолженности стран Африки
В мире коронавирусом нового типа на 09:21 (мск) заразились 393 290 814 человека, 5 734 452 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (76 458 144). На второй строчке — Индия (42 188 138), на третьей — Бразилия (26 484 546), на четвертой — Франция (20 731 613), на пятой — Великобритания (17 870 379).
Больше всего смертей зафиксировано в США (902 266). За ними следуют Бразилия (632 095), Индия (501 979), Россия (328 014, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (309 417).
- Португальские ученые пришли к выводу, что риск госпитализации при заражении «омикроном» на 75% ниже, чем при заражении «дельтой». После анализа данных по госпитализации, выяснили, что на 100 пациентов, попавших в больницу с «дельтой», только 25 были заражены новым штаммом. Также ученые установили, что люди, госпитализированные с омикрон-штаммом COVID-19, в среднем меньше находятся в больнице, чем при других штаммах, а их риск смерти гораздо ниже.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что заразился омикрон-штаммом COVID-19. По его словам, после легких симптомов он со своей женой сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Эрдоган заявил, что продолжит работу из дома.
- Сотрудники Высшего института здоровья Италии в рамках проводившихся исследований выявили, что непривитые от COVID-19 умирают в 25 раз чаще, чем получившие дополнительную дозу препарата. Отказавшиеся от вакцинации лица в 10 раз чаще попадают в госпиталь и в 27 раз чаще оказываются в отделении интенсивной терапии, нежели те, которым ввели бустер, предупредили ученые.
- Председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат заявил, что продолжающаяся с 2020 года пандемия коронавируса привела к увеличению уровня задолженности стран Африки. По его словам, воздействие пандемии привело к сокращению экономического роста в странах материка на 2,1% в 2020 году и увеличению уровня задолженности на континенте на 10 процентных пунктов ВВП. Из-за недостаточности внешнего финансирования для компенсации низкого уровня своих сбережений придется столкнутся с трудностями восстановления динамики роста.
- В Австрии в свою силу вступил закон об обязательной вакцинации от нового коронавируса лиц старше 18 лет. Таким образом, Австрия стала одной из первых стран в Евросоюзе, где прививка от COVID-19 теперь является обязательной как минимум до 31 января 2024 года.
- Тест на коронавирус главного тренера английского футбольного клуба «Челси» Томаса Тухеля дал положительный результат. Он отправится на самоизоляцию, к клубу он должен присоединиться в ОАЭ, где пройдет клубный чемпионат мира.
- Британские врачи назвали расстройство желудка ложным симптомом «омикрона». По их словам, при рассмотрении результатов ПЦР-тестов, было обнаружено, что, хотя значительная часть людей с желудочно-кишечными симптомами имеет положительный результат, доля людей с этими симптомами не больна коронавирусом.
- В канадском городе Виннипеге четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля на участников акции протеста против коронавирусных ограничений. По словам очевидцев, джип Patriot въехал в толпу, сбил четырех граждан, после чего скрылся с места происшествия. Полицейские задержали водителя внедорожника. Им оказался 42-летний мужчина, чье имя не разглашается.
- Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что парламент на следующей неделе обсудит вопрос об открытии границ страны для иностранных туристов. Заседание запланировано на понедельник. Австралийские СМИ, ссылаясь на неназванные источники, сообщили, что страна может вновь открыть свои границы в течение двух или трех недель. В январе Моррисон заявил, что надеется, что международные границы смогут полностью открыться до Пасхи.
- Митинг протеста против действующих в Чехии ограничений, введенных властями из-за распространения коронавируса, прошел на Вацлавской площади в центре Праги. Акцию инициировала местная студенческая инициатива «Изменение матрицы». По словам организаторов, в ней приняли участие около 1,5 тыс. активистов, в основном учащиеся пражских вузов и профессиональных училищ. Полиция заявила о 700 участниках митинга.
- Власти Китая выявили десять новых случаев заражения COVID-19 среди прибывших на Олимпийские игры в Пекине. 5 февраля в Китай приехали 305 человек, из них 190 спортсменов и официальных лиц и 115 — «представители других заинтересованных сторон». В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни зафиксировали шесть случаев заражений среди атлетов и официальных лиц, четыре — среди представителей заинтересованных сторон.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым