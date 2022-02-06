Ученые: при заражении «омикроном» риск попасть в больницу на 75% ниже, чем при других штаммах

Фото: Максим Платонов

При заражении штаммом коронавируса «омикрон» риск попасть в больницу на 75% ниже, чем при других вариантах инфекции. К такому выводу пришли португальские ученые.

Исследователи выяснили, что те, кто заразился «омикроном» и все же оказался в больнице, в среднем меньше времени проводят в медучреждении в отличие от заболевших другими штаммами, передает «Интерфакс» со ссылкой на телерадиокомпанию RTP.

Фото: Ринат Назметдинов

Вчера сообщалось, что постковидный синдром после перенесенного штамма «омикрон» может быть легче, чем при варианте «дельта». Например, не так часто выявляются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения.

Диана Жиленкова