Ученые: при заражении «омикроном» риск попасть в больницу на 75% ниже, чем при других штаммах
При заражении штаммом коронавируса «омикрон» риск попасть в больницу на 75% ниже, чем при других вариантах инфекции. К такому выводу пришли португальские ученые.
Исследователи выяснили, что те, кто заразился «омикроном» и все же оказался в больнице, в среднем меньше времени проводят в медучреждении в отличие от заболевших другими штаммами, передает «Интерфакс» со ссылкой на телерадиокомпанию RTP.
Вчера сообщалось, что постковидный синдром после перенесенного штамма «омикрон» может быть легче, чем при варианте «дельта». Например, не так часто выявляются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения.
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