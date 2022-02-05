Татарстан — единственный в России регион, находящийся в «светло-оранжевой зоне» заболеваемости COVID-19

Фото: Илья Репин

Татарстан стал единственным регионом России, который остается в «светло-оранжевой зоне» заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные портала «стопкоронавирус.рф».

«Светло-оранжевая зона» подразумевает не более 90 случаев заболевания на 100 тысяч граждан в течение недели. Большая часть регионов страны находится в «красной зоне», где свыше 150 заражений на 100 тысяч человек.

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За последние сутки в РТ выявили 1 105 заражений коронавирусом — это очередной антирекорд. За все время пандемии инфекцию подхватили 53 503 жителя республики. Всего выздоровели 40 197 человек, в том числе 283 — за минувшие сутки.

Вчера стало известно, что в республике уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился на 0,7% — с 58,8% до 58,1%. Это объясняется потерей иммунитета у тех, кто сделал одну прививку или перенес инфекцию более полугода назад.

Диана Жиленкова