В Роспотребнадзоре назвали условие для перехода классов на дистант

Основанием для перевода групп детских садов или классов школ на дистант стало отсутствие 20% детей в коллективе. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Раньше на удаленку отправляли коллективы в школах и детских садах, если заболевал один ребенок. Изменения в правилах связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом «омикрон», которое схоже с течением ОРВИ, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным на 4 февраля, в Татарстане полностью закрыли на карантин 10 школ, в которых обучаются 2 833 учащихся. Разобщение длится 7-10 дней. Вчера Минобрнауки РТ рекомендовало учебным заведениям отказаться от проведения уроков в субботу, а вместо них провести мероприятия на свежем воздухе.



Татьяна Леухина