Инфекционист сравнил характер распространения «омикрона» с подъемом ОРВИ и гриппа

Характер эпидпроцесса при «омикроне» схож с сезонным подъемом ОРВИ и гриппа. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Такая особенность позволяет отказаться от изоляции контактных, поскольку это нецелесообразно при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний, в том числе бессимптомными формами.Медики могут сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями заболевания, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: Максим Платонов (архив)

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее заявила, что в России пик заболеваемости коронавирусом может произойти в середине февраля. В ближайшие две-три недели штамм «омикрон» может стать доминирующим в различных регионах страны.

Татьяна Леухина