Минниханов: в Татарстане серьезно растет заболеваемость COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане наблюдается серьезный рост заболеваемости коронавирусом. Развернуто более 4 тысяч инфекционных коек, еще 2,4 тысячи остаются свободными. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

— Система здравоохранения работает на пределе. Много заболевших и среди медицинских работников. Очень большая нагрузка, — рассказал Минниханов.

Также президент РТ подчеркнул высокую заболеваемость среди детей. По его словам, в школах должна строго контролироваться работа утренних фильтров. Сегодня на карантине находятся более 2,4 тысячи классов.

Фото: Ринат Назметдинов

— Обращаю внимание: эти дети должны находиться на самоизоляции, никаких контактов и посещений массовых мероприятий, — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

За минувшие сутки в республике выявили рекордное количество заражений коронавирусом — 1 105 заболевших. Всего COVID-19 заразились 53 503 жителя республики, выздоровели 40 197 человек, в том числе 283 — за минувшие сутки.

Татарстан — единственный регион в России, который остается в «светло-оранжевой зоне» заболеваемости коронавирусом. Она подразумевает не более 90 случаев заражения на 100 тысяч человек в течение недели.

Диана Жиленкова