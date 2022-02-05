Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер по борьбе с COVID-19

Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня противоэпидемических мероприятий во время пандемии COVID-19. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.



В качестве мер профилактики COVID-19 необходимо соблюдать правила личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдать социальную дистанцию от 1,5 до 2 м, передает RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19. Также, согласно постановлению, если лечение заняло не более семи дней, для выписки не требуется отрицательный тест на COVID-19.



Татьяна Леухина