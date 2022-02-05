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В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от COVID-19

14:12, 05.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

От инфекции скончались мужчина 1947 года рождения и четыре женщины 1946, 1978, 1936, 1969 годов рождения.

Фото: mos.ru

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 1 617 татарстанцев.

Последние актуальные новости о пандемии COVID-19 в подборке «Реального времени».

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