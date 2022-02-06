Исследование показало, что в каждой пятой компании Поволжья не соблюдают противоковидные меры

У 78% опрошенных компании Поволжья еще не переводили сотрудников на дистанционную занятость. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

10% опрошенных работников ответили, что их компании уже затронула новая волна, как минимум часть персонала перевели на удаленку еще в январе. 12% компаний и так работали удаленно/в гибридном формате.

Среди самых распространенных мер по борьбе с COVID-19 в компаниях ПФО — дезинфекция рук и поверхностей (61%), домашний режим сотрудников при первых признаках ОРВИ (54%), измерение температуры (45%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У 49% компаний допуск в офис организован по сертификату о вакцинации, у 35% — на работу ходят только в масках и респираторах. 20% работников ответили, что в их компаниях нет никаких мер по борьбе с распространением инфекции.

Среди представителей профессий более половины (58%) IТ-специалистов не опасаются новой волны пандемии. Почти каждый третий (30%) работник в сфере продаж и каждый пятый (21%) маркетолог опасаются снижения доходов.

На этой неделе Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) из-за роста заболеваемости коронавирусом рекомендовала перевести на удаленный режим работы максимальное число сотрудников. Еще в январе премьер-министр России Михаил Мишустин призывал работодателей перевести на удаленную работу персонал там, где это возможно.



Татьяна Леухина