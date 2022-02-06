Специалисты из ZOE COVID Study назвали ложный симптом «омикрона»

Фото: Максим Платонов

В период распространения штамма «омикрон» зараженные коронавирусом стали чаще жаловаться на расстройство желудка. Однако специалисты из ZOE COVID Study считают, что это ложный симптом COVID-19.

По словам экспертов, проблемы с ЖКТ действительно наблюдаются при заражении «омикроном». Но они могут быть не связанными с особенностями нового штамма. Специалисты полагают, что рост пациентов с этими недугами регулярно отмечается в зимний период, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Тем временем ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев считает, что коронавирус приводит к ускоренному старению организма. Этим объясняется высокая смертность среди пожилых людей, заболевших COVID-19.

Диана Жиленкова