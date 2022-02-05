Новости общества

16:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России отменили изоляцию для контактировавших с больными COVID-19

15:15, 05.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России отменили изоляцию для контактировавших с больными COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Теперь, если лечение заняло не более семи дней, для выписки не требуется отрицательный тест на COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на этой неделе объясняла, что из-за особенностей штамма коронавируса «омикрон» теряют смысл ограничения, которые вводятся для контактировавших с больными COVID-19 людей. Президент России Владимир Путин заявлял, что власти не планируют вводить новых ограничительных мер из-за «омикрона».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем