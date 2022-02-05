В России отменили изоляцию для контактировавших с больными COVID-19

Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Теперь, если лечение заняло не более семи дней, для выписки не требуется отрицательный тест на COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на этой неделе объясняла, что из-за особенностей штамма коронавируса «омикрон» теряют смысл ограничения, которые вводятся для контактировавших с больными COVID-19 людей. Президент России Владимир Путин заявлял, что власти не планируют вводить новых ограничительных мер из-за «омикрона».



Татьяна Леухина