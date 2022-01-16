Суд отклонил апелляцию Новака Джоковича — теннисиста депортируют из страны

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича на решение об аннулировании его визы, об этом сообщил глава органа Джеймс Оллсоп.

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Сегодня встреча первого круга турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) — появилась в расписании матчей на понедельник. В первом круге Джокович должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open, который стартует 17 января в Мельбурне. В первый раз власти Австралии аннулировали визу теннисиста. Позднее Федеральный окружной суд в Мельбурне отменил решение об аннулировании австралийской визы теннисиста, однако премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что решение о повторном аннулировании визы все же может быть принято федеральным министром по делам иммиграции. Накануне визу повторно аннулировал австралийский министр по иммиграции Алекс Хоук.

Маргарита Головатенко