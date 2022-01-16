РФПИ предоставил ВОЗ всю документацию по вакцине «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю необходимую документацию по вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщает RT.



«30 декабря фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая требовалась. Мы ожидаем, что в феврале пройдут инспекции», — сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Ранее сообщалось, что ВОЗ планирует одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в первом квартале 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

В ВОЗ также заявляли, что будут готовы провести инспекцию на месте производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже в феврале 2022 года, но в случае, если к концу декабря будет подана необходимая часть документов.

Маргарита Головатенко