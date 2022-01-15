Минниханов о ковид-ограничениях: не видим оснований для ослаблений

Все ограничительные меры, действующие в Татарстане в связи с коронавирусом, сохранены, для послаблений нет оснований, заявил президент Татарстан Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.



Нынешнюю форму ограничительных мер Минниханов назвал оптимальной. Он напомнил, что для защиты от омикрон-штамма также важно соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты.

Фото: realnoevremya.ru

На субботнем совещании президент РТ призвал выстроить защитные позиции в связи с распространением омикрон-штамма.

Маргарита Головатенко