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Минниханов о ковид-ограничениях: не видим оснований для ослаблений

12:58, 15.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минниханов о ковид-ограничениях: не видим оснований для ослаблений
Фото: realnoevremya.ru

Все ограничительные меры, действующие в Татарстане в связи с коронавирусом, сохранены, для послаблений нет оснований, заявил президент Татарстан Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.

Нынешнюю форму ограничительных мер Минниханов назвал оптимальной. Он напомнил, что для защиты от омикрон-штамма также важно соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты.

Фото: realnoevremya.ru

На субботнем совещании президент РТ призвал выстроить защитные позиции в связи с распространением омикрон-штамма.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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