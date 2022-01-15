В Ульяновской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для жителей старше 60 лет

В соседней с Татарстаном Ульяновской области введена обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона опубликовано на сайте местного Роспотребнадзора.

Как отмечамется в документе, в области замечен рост заболеваемости коронавирусом среди жителей старше 60 лет. По данным ведомства, с начала января 2022 года 60% заболевания COVID-19 приходится на людей этого возраста, тогда как в в декабре 2021 года их было только 37%.

Привиться должны не менее 80% от общей численности жителей старше 60 лет первым компонентом вакцины до 7 февраля 2022 года, вторым до марта.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за прошедшие сутки сделали прививку от коронавируса 5,3 тысячи человек, всего вакцинировались 2 311 783 человека.

Дарья Акимова