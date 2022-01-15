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Вирусолог: есть шанс, что пандемия скоро закончится

23:30, 15.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вирусолог: есть шанс, что пандемия скоро закончится
Фото: realnoevremya.ru

Есть шанс, что пандемия коронавируса близка к завершению, считает профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков.

«Назовите мне пандемию, которая длилась больше двух-трех лет. Не было таких. Была на памяти человечества испанка, это было серьезное испытание. По разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек погибло», сказал он в эфире «Радио России».

Фото: realnoevremya.ru

Профессор заключил, что испанка никуда не делась — лишь превратилась в сезонный грипп.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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