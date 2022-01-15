Вирусолог: есть шанс, что пандемия скоро закончится

Есть шанс, что пандемия коронавируса близка к завершению, считает профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков.



«Назовите мне пандемию, которая длилась больше двух-трех лет. Не было таких. Была на памяти человечества испанка, это было серьезное испытание. По разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек погибло», сказал он в эфире «Радио России».

Фото: realnoevremya.ru

Профессор заключил, что испанка никуда не делась — лишь превратилась в сезонный грипп.

Маргарита Головатенко