Главное о коронавирусе на 7 января: незавозные случаи «омикрона» в России и рост заражений в мире

Фото: Максим Платонов

«Коронавирус не смотрит на срок сертификата»



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 92 новых случая COVID-19. Всего на 7 января в республике зарегистрировано 43 353 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 36 760 человек, в том числе 63 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 475 человек.

Главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов заявил, что, хоть сертификат о вакцинации действует один год, не нужно ждать столько времени, чтобы ревакцинироваться. Он считает, что ревакцинация должна пройти через 6 месяцев после вакцинации, поскольку «коронавирус не смотрит на срок сертификата».

В Татарстане уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на сегодняшний день оценивается в 57,65%. В России три региона близки к достижению коллективного иммунитета к инфекции: это Тува, Липецкая и Московская области. По состоянию на 6 января 2022-го уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 62,6% из необходимых 80%.

В Татарстане от коронавируса привит 2 293 281 человек. Суточный прирост составил 3 132 человека. Вторую прививку получили 1 862 453 человека из общего числа вакцинированных. Повторную вакцинацию в республике прошли 138 274 человека.



Фото: Ринат Назметдинов

Информкампания для привлечения к прохождению диспансеризации

За последние сутки в России выявили 16 735 новых случаев коронавируса, выздоровели 22 035 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 10 618 035 человек, а выздоровевших — до 9 645 712 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 787 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 314 604 человека.



За последние сутки в России проведено более 319 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 029 247 человек.

Девять хоккеистов башкирского ХК «Салават Юлаев» сдали положительный ПЦР-тест на коронавирус. В связи с этим отменены два ближайших регулярных матча Континентальной хоккейной лиги. Они должны были пройти 8 и 10 января в Хельсинки и Риге. Решение о возможности проведения отмененных матчей в более поздний срок примут дополнительно.

В Пермском крае зафиксировали первый случай заражения коронавирусом штаммом «омикрон».

В России обнаружены незавозные случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что в связи с распространением нового штамма властям регионов России необходимо принять «серьезные превентивные меры».

Фото: minzdrav.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил привлечь переболевших коронавирусом к углубленной диспансеризации в медицинских организациях субъектов РФ. Об исполнении поручения необходимо доложить до 1 марта текущего года.



Определить одновременное заражение гриппом и коронавирусом без лабораторных исследований непросто, обычно при гриппе симптомы появляются очень быстро, температура до 38—39 градусов может подняться за несколько часов, если через какой-то промежуток времени пропадает обоняние, то велика вероятность присоединения COVID-19, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. Если инфицирование гриппом произошло в инкубационном периоде коронавирусной инфекции, то симптомы могут возникнуть почти одновременно.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что пандемия закончится в случае вакцинации 70% населения в течение шести месяцев.

Число заражений в мире увеличилось на 71%

В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 300 309 930 человек, 5 472 629 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (58 487 697). На второй строчке — Индия (35 226 386), на третьей — Бразилия (22 328 252), на четвертой — Великобритания (14 100 750), на пятой — Россия (10 420 863, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (833 988). За ними следуют Бразилия (619 654), Индия (483 178), Россия (307 488) и Мексика (299 970).

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что число случаев COVID-19 в мире за две недели увеличилось на 71%. В США зафиксировано увеличение на 100%, в африканском регионе рост составил примерно на 7%.

Фото: un.org

ВОЗ не считает, что «омикрон» станет последним вариантом коронавируса. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сообщил, что есть еще множество возможностей для распространения вируса и появления новых вариантов.

Власти Бразилии зафиксировали первую смерть после инфицирования штаммом коронавируса «омикрон». Речь идет о вакцинированном пациенте в возрасте 68 лет, страдавшем гипертонией и хроническим заболеванием легких.

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин рассказал, что переболел коронавирусом в легкой форме, поскольку ранее сделал прививку от COVID-19. Остин также получал бустерную дозу вакцины.

Китайские ученые пришли к выводу, что штамм «омикрон» коронавируса возник не в теле человека. По их мнению, вирус людям передали мыши. Изначально предполагалось, что «омикрон» появился после долгой персистенции вируса в организме человека с крайне слабым иммунитетом. Однако китайские исследователи считают, что «омикрон» появился на свет другим путем. По их мнению, сначала мыши «подхватили» коронавирус у людей, начали им болеть и уже в организме одной из мышей синтезировался новый штамм. После этого произошла обратная передача: уже мыши «наградили» людей новым штаммом. Ученые пришли к выводу, что штамм «омикрон» куда лучше передается, чем «дельта» и уханьский вариант коронавируса, но вызывает менее тяжелые поражения организма.

Первые 12 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в Монголии. У десяти миротворцев и двух граждан Монголии, которые прибыли рейсами Стамбул — Улан-Батор и Бангкок — Улан-Батор, было подтверждено инфицирование штаммом «омикрон».

Фото: aa.com.tr

Правительство Италии ввело обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для лиц старше 50 лет. На сегодняшний день на Апеннинах 78% населения полностью вакцинированы от коронавируса, 7% людей в возрасте старше 50 лет еще не привиты, а в некоторых регионах этот показатель достигает более 10%. Решение, которое коснется как работающих, так и безработных граждан, а также резидентов Италии, было принято в связи резким ростом заболевания, вызванного омикрон-штаммом.

Впервые за все время эпидемии количество заразившихся COVID-19 в Италии за сутки превысило 200 тысяч человек. Согласно последним данным Минздрава, за минувшие 24 часа на Апеннинах коронавирусом был инфицирован 219 441 человек. Накануне этот показатель составил чуть более 189 тысяч.

Маргарита Головатенко