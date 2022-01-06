Путин поручил привлечь переболевших коронавирусом к диспансеризации
Минздраву России поручено провести информационную кампанию для привлечения переболевших коронавирусом к прохождению диспансеризации, об этом распорядился президент РФ Владимир Путин.
Президент поручил провести информкампанию для привлечения к прохождению углубленной диспансеризации в медицинских организациях субъектов РФ.
Об исполнении поручения необходимо доложить до 1 марта текущего года, сказано на сайте Кремля.
В Татарстане медицинские организации возобновили проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Ранее их приостанавливали в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и связанными с этим ограничениями.
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