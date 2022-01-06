Матчи «Салавата Юлаева» в Хельсинки и Риге отменены — у девяти хоккеистов клуба подтвердился COVID-19

Девять хоккеистов башкирского ХК «Салават Юлаев» сдали положительный ПЦР-тест на коронавирус. В связи с этим отменены два ближайших регулярных матча Континентальной хоккейной лиги.

Они должны были пройти 8 и 10 января в в Хельсинки и Риге. Решение о возможности проведения отмененных матчей в более поздний срок примут дополнительно, говорится в сообщении на сайте «Салавата Юлаева».

В ноябре 2021-го матч КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором» отменили в связи с заражением гриппом в башкирской команде.



Татьяна Демина