Новости общества

10:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Монголии выявили первые случаи заражения омикроном

10:15, 07.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Монголии выявили первые случаи заражения омикроном

В Монголии выявили первые 12 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон», сообщил гендиректор Национального центра инфекционных заболеваний страны Цолмон Билэгтсайхан.

— У десяти миротворцев и двух граждан Монголии, которые прибыли рейсами Стамбул — Улан-Батор и Бангкок — Улан-Батор, было подтверждено инфицирование штаммом «омикрон», — цитирует его слова агентство МОНЦАМЭ.

По итогам экстренного заседания ВОЗ решила классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что новый штамм опаснее «дельты», существующие вакцины эффективны, заявили в ВОЗ.

ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также