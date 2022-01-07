В Монголии выявили первые случаи заражения омикроном

В Монголии выявили первые 12 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон», сообщил гендиректор Национального центра инфекционных заболеваний страны Цолмон Билэгтсайхан.

— У десяти миротворцев и двух граждан Монголии, которые прибыли рейсами Стамбул — Улан-Батор и Бангкок — Улан-Батор, было подтверждено инфицирование штаммом «омикрон», — цитирует его слова агентство МОНЦАМЭ.

По итогам экстренного заседания ВОЗ решила классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что новый штамм опаснее «дельты», существующие вакцины эффективны, заявили в ВОЗ.