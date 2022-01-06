В Минздраве РТ призвали ревакцинироваться, не дожидаясь окончания действия сертификата

Несмотря на то, что сертификат о вакцинации действует один год, не нужно столько времени, чтобы ревакцинироваться, заявил главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.



«Ревакцинация должна пройти через шесть месяцев после вакцинации. Об этом нужно задуматься. Коронавирус не смотрит на срок сертификата!», — сказал он.

В прошедшем году республике не удалось достичь необходимого коллективного иммунитета против коронавируса в 80%, подчеркнул эпидемиолог. По его словам, несмотря на то, что в республике спала заболеваемость и наступило благоприятное время для вакцинации, часть населения не воспользовалась этим.



Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане по состоянию на 6 января от коронавируса привит 2 293 281 человек.

Вторую прививку получили 1 862 453 человека из общего числа вакцинированных. Повторную вакцинацию в республике прошли 138 274 человека.

Маргарита Головатенко