Мурашко сообщил о выявлении незавозных случаев заражения «омикроном» в регионах России
В России обнаружены незавозные случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
— В регионах уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны, — рассказал он.
Мурашко заявил, что в связи с распространением нового штамма, властям регионов России необходимо принять «серьезные превентивные меры», пишет «Интерфакс».
Первый случай заражения «омикроном» уже выявили Пермском крае. Новый штамм обнаружили и в организме жителя Нижегородской области.
О первом выявленном в России случае заражения «омикроном» стало известно 6 декабря 2021-го. Его обнаружили у двух граждан, вернувшихся из ЮАР — страны, где впервые зарегистрировали этот штамм коронавируса.
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