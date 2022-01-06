Мурашко сообщил о выявлении незавозных случаев заражения «омикроном» в регионах России

Фото: Максим Платонов (архив)

В России обнаружены незавозные случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— В регионах уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны, — рассказал он.

Мурашко заявил, что в связи с распространением нового штамма, властям регионов России необходимо принять «серьезные превентивные меры», пишет «Интерфакс».

Первый случай заражения «омикроном» уже выявили Пермском крае. Новый штамм обнаружили и в организме жителя Нижегородской области.

Фото: Максим Платонов (архив)

О первом выявленном в России случае заражения «омикроном» стало известно 6 декабря 2021-го. Его обнаружили у двух граждан, вернувшихся из ЮАР — страны, где впервые зарегистрировали этот штамм коронавируса.

Татьяна Демина