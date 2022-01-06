Первый случай заражения «омикроном» зафиксировали в Пермском крае

В Пермском крае зафиксировали первый случай заражения коронавирусом штаммом «омикрон», сообщили в Роспотребнадзоре.

Два дня назад в Нижегородской области зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов отметил, что заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области.

Фото: realnoevremya.ru

Тогда же в Роспотребнадзоре заявляли, что в России не обнаружен новый штамм COVID-19 из Франции. Сообщалось, что в новом варианте коронавирусной инфекции больше мутаций, чем у «омикрона».

Маргарита Головатенко