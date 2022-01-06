Первый случай заражения «омикроном» зафиксировали в Пермском крае
В Пермском крае зафиксировали первый случай заражения коронавирусом штаммом «омикрон», сообщили в Роспотребнадзоре.
Два дня назад в Нижегородской области зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов отметил, что заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области.
Тогда же в Роспотребнадзоре заявляли, что в России не обнаружен новый штамм COVID-19 из Франции. Сообщалось, что в новом варианте коронавирусной инфекции больше мутаций, чем у «омикрона».
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