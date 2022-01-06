Три российских региона близки к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу — Татарстана среди них нет

Фото: Максим Платонов (архив)

В России три региона близки к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Это Тува, Липецкая и Московская области.

В Татарстане, по данным сайта стопокронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета к коронавируса на сегодняшний день оценивается в 57,65%. В республике прививку сделали 2 262 397 человек.

скриншот/стопкоронавирус.рф

По состоянию на 6 января 2022-го уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 62,6% из необходимых 80%. Всего в стране на сегодняшний день провакцинировано 79 028 014 человек. Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента прививки от коронавируса, 75 113 883 россиян.

В четырех регионах России уровень коллективного иммунитета на сегодняшний день уже превышает планку в 80%. Это Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%), пишет ТАСС.

Напомним, в России с начала пандемии выявили 10 601 300 заболевших коронавирусом. Вылечились за это время 9 623 677 пациентов, умерли - 313 817.



Татьяна Демина