Главное за выходные: подорожание М-12 на 200 млрд рублей, «Зенит-Казань» завоевал Кубок России
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 27 декабря:
- Стоимость строящейся автотрассы от Москвы до Казани выросла в цене на 200 млрд рублей. Вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил подорожание трассы ростом цен на метал и увеличением зарплат строителям. К тому же, дорога стала длиннее на 15 км, поскольку есть необходимость соединить ее с существующей М-7 «Волга» у Казани и вывести ее на Екатеринбург, а на пути пролегания трассы обнаружили карстовые породы, что тоже всегда влияет на цену строительства.
- «Зенит-Казань» победил московское «Динамо» со счетом 3:0 и завоевал Кубок России. Матч проходил в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце». Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:18, 25:19, 25:23) в пользу казанской команды.
- Хоккеисты молодежной сборной России проиграли команде Швеции в первом туре чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Встреча завершилась в канадском Ред-Дире на арене «Уэстернер-парк» со счетом 6:3 (1:0, 2:1, 3:2).
- Вчера утром на дороге в Башкортостане застряли 33 автомобиля. На место приехали два КАМАЗа с ковшами, рядом с автозаправочной станцией развернули кемпинг для того, чтобы водители могли погреться. Днем в республике произошло второе крупное ДТП — 11 автомобилей столкнулись на трассе М-5 .
- Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал высказывание мэра Елабуги, в котором он назвал непривитых пожилых людей врагами. Минниханов заявил, что разъяснять людям о необходимости вакцинироваться нужно максимально корректно, не нужно допускать перегибов, а тем более оскорблений. Он попросил людей, ответственных за вакцинацию, делать свою работу «разумно и очень взвешенно». Высказывание мэра Елабуги Минниханов осудил и извинился перед взрослым населением.
- Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине. Соревнования будут проходить в столице Эстонии с 10 по 16 января. Запасными стали Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых. В состав сборной также попали Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко. Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
- На прошлой неделе в одном из домов по улице Поперечно-Кукушкинской в Казани пять человек отравились угарным газом. Двоих пострадавших госпитализировали в ДРКБ: девочку 2021 года рождения и девушку 2003 года рождения. От госпитализации отказались три человека: женщина 1975 года рождения, девочка 2007 года рождения и девушка 1999 года рождения. Прокуратура Казани начала проверку. Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Маргарита ГоловатенкоОбщество БашкортостанТатарстан
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