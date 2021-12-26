Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию

Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания.

Соревнования будут проходить в Таллине с 10 по 16 января.

Фото: fsrussia.ru

Запасными стали: Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

В состав сборной также попали: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко. Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Валиева заняла первое место, Трусова — второе, Щербакова — третье на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Камила побила мировой рекорд в произвольной программе по сумме двух прокатов. Она набрала по сумме короткой и произвольной программ 283,48 балла, превзойдя свои же рекорды в произвольной программе (185,29) и по итогам обоих прокатов (272,71).

Татьяна Леухина