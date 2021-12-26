Из-за сильной метели на трассе в Башкирии застряли 33 автомобиля

Сейчас в Башкирии идет спасательная операция по вызволению из снежного плена автомобилей, которые застряли на трассе М-5 в Башкирии. Тридцать три автомобиля остаются между селами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района. Среди них есть и легковые, и грузовые машины. Госкомитет Башкортостана по ЧС сообщает, что ситуация находится на контроле, на месте работают дорожные службы. Машины застряли на дороге из-за сильной метели, которая ограничивает видимость и заносит трассу.

На место приехали два КАМАЗа с ковшами, рядом с автозаправочной станцией развернули кемпинг, где водители могут обогреться, выпить горячего питья и поесть.



Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям рекомендует водителям отказаться от поездок на транспорте в указанном направлении, либо выбирать пути объезда заранее.

Напомним, в Татарстане метель повалила новогодние декорации и тоже замела трассы.

Людмила Губаева