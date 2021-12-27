Строительство автотрассы М-12 до Казани подорожало на 200 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Стоимость строящейся автотрассы от Москвы до Казани выросла в цене на 200 млрд рублей, сообщил «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснуллин.



Проект до этого оценивался в 623 млрд рублей. О том, что он может подорожать, предполагалось. В частности, повлиять на это могло прохождение Главгосэкспертизы. Хуснуллин объяснил подорожание трассы ростом цен на метал и увеличением зарплат строителям.

Еще стоит учитывать, что дорога стала длиннее на 15 км, поскольку есть необходимость соединить ее с существующей М-7 «Волга» у Казани и вывести ее на Екатеринбург, а на пути пролегания трассы обнаружили карстовые породы, что тоже всегда влияет на цену строительства.

«Мы сейчас находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15–20% и более, то придется сокращать уже запущенные строительные программы соответствующим образом», — сказал Хуснуллин и отметил, что если запущенные стройки придется остановить, «последствия будут очень плохими».

Ситуация осложняется тем, что из-за пандемии сократился приток трудовых ресурсов и поднять производительность труда в случае сохранения текущей ситуации получится за два-три года.

Завершить строительство трассы планируется в 2024 году. Ее могут продлить до Новосибирска и с выходом к Монголии.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что трасса М-12 Москва —Казань будет построена вовремя. Он предположил, что трассу получится продлить до Тюмени и Челябинска.

Ранее в госкомпании «Автодор» рассказали о сложностях при строительстве дороги М-12. Есть проблемы с рабочей силой и спецтехникой, заказываемой у КАМАЗа, из-за высокого спроса на машины.

Маргарита Головатенко