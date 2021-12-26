Прокуратура Казани начала проверку после отравления угарным газом пяти человек

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Приволжского района Казани проводит проверку по факту отравления угарным газом пяти человек, в том числе двух детей, в частном доме по ул. Поперечно-Кукушкинской. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Надзорное ведомство вместе с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Инцидент произошел вчера. Двоих пострадавших госпитализировали в ДРКБ: девочку 2021 года рождения и девушку 2003 года рождения. У первой отравление угарным газом средней степени тяжести, у второй — легкой. От госпитализации отказались три человека: женщина 1975 года рождения, девочка 2007 года рождения и девушка 1999 года рождения — у всех диагностировали отравление угарным газом легкой степени.

Татьяна Леухина