В Казани пять человек отравились угарным газом — среди них двое детей

В частном доме по ул. Поперечно-Кукушкинской Приволжского района Казани пять человек отравились угарным газом. Об этом передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение поступило от дежурного врача станции скорой медицинской помощи. Двоих госпитализировали в ДРКБ, это девочка 2021 года рождения и девушка 2003 года рождения. У первой отравление угарным газом средней степени тяжести, у второй — легкой..

От госпитализации отказались три человека: женщина 1975 года рождения, девочка 2007 года рождения и девушка 1999 года рождения — у всех диагностировали отравление угарным газом легкой степени.

Причина происшествия устанавливается.

22 декабря прокуратура Советского района Казани организовала проверку по факту отравления угарным газом трех человек в квартире дома, расположенного по улице Советской. Пострадали женщина 1990 года рождения, мужчина 1992 года рождения и мальчик 2017 года рождения.