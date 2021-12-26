В Башкирии на трассе произошло второе массовое ДТП — столкнулись 11 машин

В Башкирии на трассе М-5 столкнулись 11 автомобилей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Это уже второе массовое ДТП на трассе в республике.

Ранее на дороге в Башкортостане застряли 33 автомобиля. На место приехали два КАМАЗа с ковшами, рядом с автозаправочной станцией развернули кемпинг для того, чтобы водители могли погреться.



Сегодня утром участок трассы М-5 в Татарстане, Башкирии и Оренбургской области перекрыли для движения автобусов, грузового транспорта и такси из-за непогоды. Также продлили ограничение движения по федеральной трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан, которое объявили вчера из-за непогоды.

