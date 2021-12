Сборная России по хоккею проиграла Швеции в стартовом матче МЧМ

Хоккеисты молодежной сборной России проиграли команде Швеции в первом туре чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.



Встреча завершилась в канадском Ред-Дире на арене «Уэстернер-парк» со счетом 6:3 (1:0, 2:1, 3:2).

