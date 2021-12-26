В Казани возбудили уголовное дело после отравления пяти человек угарным газом

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст 238 УК РФ) после отравления пяти человек угарным газом в квартире одного из домов в Приволжском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: sledcom.ru

Инцидент произошел вчера в одном из домов по улице Поперечно-Кукушкинской. Двоих пострадавших госпитализировали в ДРКБ: девочку 2021 года рождения и девушку 2003 года рождения. От госпитализации отказались три человека: женщина 1975 года рождения, девочка 2007 года рождения и девушка 1999 года рождения. У них диагностировали отравление угарным газом легкой степени. Прокуратура Казани начала проверку.

Татьяна Леухина