Главное о коронавирусе на 21 декабря: прививку от COVID-19 включили в календарь, фотография омикрон-штамма

Фото: Максим Платонов

В Казани закрыли шаурмечную из-за нарушения антиковидных требований

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 97 заболевших COVID-19. Всего на 21 декабря в республике зафиксировали 41 764 случая заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 34 916 человек, в том числе 167 — за последние сутки. Всего умерли 1 384 человека.

В Татарстане подтвердились семь новых случаев смерти от COVID-19. Жертвами инфекции стали: мужчины 1937, 1960, 1933 годов рождения и женщины 1949, 1964, 1965, 1947 годов рождения.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев во время «делового понедельника» сообщил, что к нему на прием пришел руководитель частного медицинского учреждения и предложил помощь в борьбе с COVID-19 в виде снижении нагрузки пациентов на больницы. Мэр добавил, что необходимо находиться в рабочих деловых контактах с частной медициной.

В Казани закрыли шаурмечную «Мангал, шаурма на углях» на улице Фрунзе, 1/3 из-за нарушения санитарных правил и антиковидных требований. В условиях пандемии в кафе не проводилась термометрия, отсутствовали дезинфицирующие средства и антисептики для обработки рук, а также условия для соблюдения личной гигиены.

Фото: google.maps

Минздрав Татарстана сообщил, что в Набережных Челнах не было зафиксировано резкого роста госпитализаций детей с ОРВИ. В воскресенье в больницы города с признаками острой респираторной вирусной инфекции доставили шестерых детей.

В Совете Федерации не обсуждают введение штрафов за отказ вакцинироваться

За последние сутки в России выявлено 25 907 новых случаев коронавируса, выздоровели 40 219 человек. Число зараженных выросло до 10 267 719 человек, а выздоровевших — до 9 055 199 человек.



Зафиксировано 1 027 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 299 249 человек.



За последние сутки проведено 295 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 1 514 421 человек.

Минздрав России включил вакцинацию против COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям. Приказ опубликован на интернет-портале правовой информации

Совет Государственной думы РФ создал рабочую группу для доработки законопроекта о QR-кодах для посещения общественных мест. В состав группы было предложено включить: первого заместителя председателя ГД Александра Жукова, заместителей председателя Госдумы Петра Толстого, Вячеслава Даванкова и Анну Кузнецову, председателей профильных комитетов Василия Пискарева и Дмитрия Хубезова.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что пандемия COVID-19 обошлась Москве в 800 миллиардов рублей. Средства уходили на компенсации жителям и бизнесу, на создание дополнительных льгот и резервных госпиталей, а также на дополнительные выплаты врачам. Большой проблемой стало падение доходов бюджета.

Фото: vzsar.ru

Сенатор Владимир Круглый заявил, что в Совете Федерации не обсуждается возможность введения штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19. По его словам, для прохождения вакцинации россиян необходимо стимулировать и убеждать, а возможные наказания могут вызвать протестные настроения среди граждан.

Больше 30% непривитых россиян планируют оформить QR-код по наличию антител. По данным опроса Superjob, почти каждый третий россиянин, не прошедший вакцинацию от COVID-19, но имеющий к нему антитела, планирует получить сертификат о перенесенном заболевании на полгода вместе с QR-кодом.

С понедельника в Москве сроки действия QR-кодов переболевших COVID-19 будут продлеваться вдвое. Решение было принято на федеральном уровне, а новые коды будут оформляться сразу на год.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что омикрон-штамм COVID-19 легче всего переносят молодые люди без хронических заболеваний. По его словам, молодые люди переносят болезнь легче из-за более активного иммунитета, а наличие заболеваний снижает устойчивость к стрессовым воздействиям и различным вирусам.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что омикрон-штамм COVID-19 имеет естественное происхождение. По его словам, на юге Африки, где были обнаружены первые случаи заражения «омикроном», находится большое число людей с иммунодефицитом. В их организмах вирус мог мутировать большое количество времени, накапливая свои мутации.

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский рассказал, что пациенты с COVID-19, которые при заболевании сразу получили серьезное поражение легких и долго не занимались лечением, имеют высокий риск летального исхода.

Фото: скриншот видео

Ученые НМИЦ гематологии Минздрава России выяснили, какие фрагменты COVID-19 вызывают клеточный иммунный ответ, на основе этих данных была создана тест-система для определения клеточного иммунитета точностью до 95%. Также ими было установлено, что мутации в омикрон-штамме затронули только 2 из 75 фрагментов, а это значит, что они не могут повлиять на защиту клеточного иммунитета.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» обнародовал фотографии омикрон-штамма COVID-19. Фото были опубликованы на сайте Роспотребнадзора РФ. Чтобы увидеть вирус, клетки залили смесью эпоксидных смол. Затем с них были сделаны очень тонкие срезы, чтобы можно было рассмотреть их под микроскопом.

Представитель Международной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что в России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости COVID-19. По ее словам, в России видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться.

Для нейтрализации «омикрона» объем антител должен быть выше чем для исходного штамма

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 275 472 739 человек, 5 361 469 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (51 100 782). На второй строчке — Индия (34 752 164), на третьей — Бразилия (22 215 856), на четвертой — Великобритания (11 518 255), на пятой — Россия (10 064 290, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (807 952). За ними следуют Бразилия (617 873), Индия (478 007), Мексика (297 916), Россия (292 331).

Всемирная организация здравоохранения готова провести инспекцию на производстве российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в феврале 2022 года, если к концу декабря этого года ей будет предоставлена необходимая часть документов. Об этом заявил на брифинге директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар.

Фото: Максим Платонов

Из-за распространения омикрон-штамма COVID-19 в Давосе был отменен всемирный экономический форум, который должен был пройти с 17 по 21 января 2022 года.

Президент Итальянского агентства по лекарственным средствам Джорджо Палу заявил, что для нейтрализации омикрон-штамма COVID-19 понадобится объем антител, превышающий показатели борьбы с его исходным штаммом в 10—40 раз больше. По его словам, «омикрон» способен обходить антитела как после двойной вакцинации, так и после перенесенного заболевания.

Власти Германии планируют ввести ограничения для посещения общественных мест для всех категорий граждан с 28 декабря на фоне распространения омикрон-штамма COVID-19. Канцлер Германии Олаф Шольц собирается обсудить этот вопрос с главами региональных администраций.

Всемирная организация здравоохранения начала изучение различных сценариев развития ситуации с COVID-19 в 2022 году, основываясь на имеющихся знаниях о коронавирусе и мерах его сдерживания.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на данный момент имеются подтверждения тому, что омикрон-штамм COVID-19 распространяется значительно быстрее других штаммов, а люди, которые были привиты или переболели, могут вновь заразиться.

Еврокомиссия одобрила применение вакцины американской компании Novavax на территории Евросоюза. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter. Вакцина предназначена для людей в возрасте от 18 лет, и после изучения эксперты пришли к выводу, что вакцина соответствует критериям Евросоюза, а ее данных достаточно.

Фото: pharmvestnik.ru

В США впервые умер человек, зараженный омикрон-штаммом COVID-19. Представители системы здравоохранения Техаса округа Харрис уточнил, что погибший пациент — «мужчина старше 50 лет», который не был привит и имел серьезные проблемы со здоровьем.

Максим Кокунин