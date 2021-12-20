В Госдуме создали рабочую группу по доработке законопроекта о QR-кодах

Совет Государственной думы решил создать рабочую группу по доработке законопроекта о QR-кодах для посещения общественных мест. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Фото: duma.gov.ru

В ее состав предложили включить: первого заместителя председателя ГД Александра Жукова, заместителей председателя Госдумы Петра Толстого, Вячеслава Даванкова и Анну Кузнецову, председателей профильных комитетов Василия Пискарева и Дмитрия Хубезова, а также представителей всех фракций.

16 декабря Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. Документ направили в регионы, Совет Федерации и правительство.



В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах.

Татьяна Леухина