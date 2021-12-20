В Совфеде не обсуждается введение штрафов за отказ от вакцинации

В Совете Федерации не обсуждается возможность введения штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщил «РИА Новости» сенатор Владимир Круглый.

Он считает, что возможные наказания не приведут к массовой иммунизации. По его мнению, необходимо стимулировать россиян и убеждать их проходить вакцинацию.

По словам Круглого, решение о штрафах за отказ от прививок в случае его принятия нужно проводить законом, а это будет сложно сделать.

Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова