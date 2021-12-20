Всемирный экономический форум в Давосе отложили из-за распространения «омикрона»

Всемирный экономический форум в Давосе отменили из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Он должен был пройти с 17 по 21 января следующего года.

Организаторы из-за эпидемиологической обстановки решили перенести форум на лето 2022-го. «Текущие условия пандемии крайне затрудняют проведение глобальной личной встречи», — говорится в сообщении на сайте ВЭФ.

Ожидается, что форум пройдет в онлайн-формате. «Государственно-частное сотрудничество продвигалось вперед на протяжении всей пандемии, и оно будет стремительно продолжаться», — заявил основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб.

В этом году Всемирный экономический форум проходил в конце января. На нем впервые с 2009 года выступил президент России Владимир Путин. Главной темой дискуссии стала «новая глобальная ситуация», связанная с пандемией коронавируса, в связи с чем российский лидер рассказал об изменениях в мире за это время. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина