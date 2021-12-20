ВОЗ может провести инспекцию на производстве «Спутника V» в феврале

Всемирная организация здравоохранения будет готова провести инспекцию на месте производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже в феврале 2022 года, но в случае, если к концу декабря будет подана необходимая часть документов. Об этом заявил на брифинге директор по регулированию и переквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар.

РФПИ обещал направить информацию о качестве и производстве вакцины к концу декабря. Второй пакет данных ВОЗ планирует получить к концу января 2022 года. Гаспар уточнил, что часть документов должна быть направлена до 30 декабря, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВОЗ признает «Спутник V» через несколько месяцев. Трудности возникают в предоставлении нужной информации из-за разницы в требованиях сторон.

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис объясняла, что процесс признания российского препарата затягивается из-за того, что специалистам необходимы дополнительные сведения о препарате. Процесс регистрации может занимать длительное время.

Татьяна Леухина