Пандемия COVID-19 обошлась Москве в 800 млрд рублей

Пандемия COVID-19 обошлась Москве в 800 миллиардов рублей, из них 200 миллиардов приходится на недополученные доходы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина.

Глава города рассказал, что эти средства ушли на компенсации жителям и бизнесу, дополнительные льготы, создание резервных госпиталей, дополнительные выплаты врачам. Большой проблемой стало падение доходов бюджета. Также он добавил, что лечение пациента с COVID-19 в больнице Москвы обходится в 240 тысяч рублей.

По словам Собянина, на лечение больных коронавирусом правительство Москвы дополнительно выделило 5,6 млрд рублей в ноябре, а в декабре — еще 10,3 млрд рублей.

Фото: kremlin.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов на расширенной коллегии финансовых органов отметил, что экономика республики во многом вернулась к допандеймийному уровню. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова