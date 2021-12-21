В ВОЗ заявили, что Россия выходит на плато по заболеваемости COVID-19
В России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
— Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться, — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».
Она подчеркнула, что уровень заболеваемости по-прежнему высокий, близкий к 30 тысячам заболевших в день.
За прошедшие сутки в России подтвердилось 27 022 случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 10 241 812 человек. По данным на пятницу, уровень коллективного иммунитета в стране достигает 58,2%.
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