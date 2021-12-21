В ВОЗ заявили, что Россия выходит на плато по заболеваемости COVID-19

В России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

— Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться, — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Она подчеркнула, что уровень заболеваемости по-прежнему высокий, близкий к 30 тысячам заболевших в день.

За прошедшие сутки в России подтвердилось 27 022 случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 10 241 812 человек. По данным на пятницу, уровень коллективного иммунитета в стране достигает 58,2%.



Татьяна Леухина