Новости общества

18:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В ВОЗ заявили, что Россия выходит на плато по заболеваемости COVID-19

03:26, 21.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ заявили, что Россия выходит на плато по заболеваемости COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

— Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться, — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Она подчеркнула, что уровень заболеваемости по-прежнему высокий, близкий к 30 тысячам заболевших в день.

За прошедшие сутки в России подтвердилось 27 022 случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 10 241 812 человек. По данным на пятницу, уровень коллективного иммунитета в стране достигает 58,2%.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем